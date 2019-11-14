【瑞通推介】騰訊績後下跌　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟可能持續擴張，目前貨幣政策合適。道指隔晚先跌後回升，收報27,783點，升92點(或0.3%)。

恒指周三(13日)最多瀉近600點，創近1個月低並失守50天線，收報26,571點，跌493點或1.8%，4個交易日累瀉逾1,200點。周四(14日)早段繼續受壓，再度跌穿26,500點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾7,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,600萬元，反映較多投資者認為港股將出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

騰訊控股第三季少賺13%，遜市場預期，收入按年增長21%。當中，手遊收入按年升25%，網絡廣告收入按年增長13%，媒體廣告收入按年跌28%。該股周三收報327.4元，跌近1%，周四早段挫逾2%，跌穿320元，失20天線，單一股份拖低恒指超過50點。周三分別有逾700萬和逾1,900萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴已向香港交易所遞交第二上市申請。不過周三港股捱沽，港交所亦要下跌2.1%，收報242.2元，上升軌受破壞。周四早段先跌後回升，高見245.2元上，技術上向上挑戰企穩20天線(約245.2元)。周三分別有逾590萬元和近190萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車周三收跌3.8%於14.62元，回至20天線水平，亦是近1個月以來收市低於10天線。集團公布與戴姆勒合組的合資公司蔚星科技，將推出高端出行服務。另集團早前公布的10月銷售數據，近7個月以來首次錄按年回升，反映行業有復甦迹象。吉汽周四早段好淡爭持，早段曾升約1%，高位重上14.84元水平。周三有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有30萬元淨流出。

受香港示威活動升溫影響，本地地產股受壓。新鴻基地產周三下跌2.4%，收於110元之下，由上周高見的119.2元已累挫逾8%，現處所有平均線之下，支持下移至1個月低位106.6元。該股周四早段於110元附近上落。周三有107萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有20萬元淨流出。

友邦保險周三挫逾3%收市，回落至77.75元，連失20天和100天線。由上周五(8日)高位84元計，股價已快速回落逾7%，周四早段跌勢未止，再挫約1%，跌穿77元。周三有逾800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾190萬元淨流出。

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