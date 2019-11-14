【專家點評】港股短線或下試25800
2019年11月14日 14:15
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受到中美貿談出現變數，加上本地局勢進一步惡化影響，恒指回落至26,500點水平。同時，早前國家統計局公布的10月生產物價指數廠價格指數跌幅大過預期，居民消費價格指數卻較市場預期高，不禁讓市場擔心滯脹的風險。短線而言，要留意或會進一步下試至25,800點，才見初步支持。
早前公布業績的瑞聲科技(02018)，首三季收入125.79億元人民幣，按年跌5.37%；毛利率跌8.5%至28.4%。聲學業務第三季的收入和毛利率繼續改善，毛利率按季提升6.1%至33.3%；電磁傳動及精密結構件業務方面，第三季的收入按季增長37%至21億人民幣，毛利率亦提升2.6%至29.5%。
不過，因為第一季業績的拖累，今年首三季，分部收入按年下降4%至52億人民幣。雖然業績不俗，但早前升幅已大，可能會在弱市中繼續回吐，留意下試45元的可能。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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