樓價UPDATES：業主叫價取態持續回軟

近日業主叫價取態持續回軟，包括長沙灣星匯居、新蒲崗譽．港灣等市區屋苑，均錄減價出貨個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣香島3座中層C室，實用面積991方呎，三房間隔，坐向開揚山景，成交月租3.68萬港元，實用呎租37.1元。

●鰂魚涌君豪峰中層P室，實用面積384方呎，兩房間隔，獲東區客以月租2萬元承租，實用呎租52.1元。

●銅鑼灣百德大廈C座低層4室，實用面積688方呎，兩房間隔，以915萬元成交，實用呎價13,299元。

－－－－－－

九龍區

●新蒲崗譽‧港灣8座中層C室，實用面積588方呎，兩房間隔，放盤約3個月，減價85萬元，以965萬元連租約沽出，實用呎價16,412元。

●長沙灣星匯居1座中層D室，實用面積395方呎，一房間隔，減價12萬元，以約658萬元成交，實用呎價16,658元。

●將軍澳天晉2座高層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，10月叫價1,050萬元放售，減價50萬元或約5%，以1,000萬元沽出，實用呎價18,657元。

●尖沙咀名鑄高層B室，實用面積817方呎，一房間隔，成交價2,200萬元，實用呎價26,928元。

－－－－－－

新界區

●大圍薈蕎2翼中層C1室，實用面積425方呎，一房間隔，以每月租金1.8萬元租出，實用呎租42.4元。

●沙田溱岸8號2座中層D室，實用面積725方呎，三房連套房間隔，以1,310萬元易手，實用呎價18,069元。

●沙田第一城19座中層A室，實用面積451方呎，三房間隔，以788萬元成交，實用呎價17,472元。

●荃灣麗城花園2期2座中層C室，實用面積572方呎，三房間隔，以692萬元成交，實用呎價12,098元。

●馬灣珀麗灣15座高層C室，實用面積790方呎，三房一套間隔，以940萬元易手，實用呎價11,899元。

－－－－－－