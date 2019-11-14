新股專輯：傳阿里巴巴國際配售部分已足額
2019年11月14日 16:02
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阿里巴巴(09988)赴港第二上市將於周五(15日)起公開招股，投行界消息指，國際配售反應熱烈，已錄得足額認購。
對於阿里的招股價，市場眾說紛紜。不過，據消息人士透露，阿里現時未定招股價，公司將參考定價日(20日)其美國預托股票(ADR)收市價、國際配售的認購反應、整體市況等因素而作最後決定。
市傳阿里或提供折讓予投資者，據悉，由於現時國際配售反應熱烈，故不一定會有折扣。另外，國際配售的定價有可能比公開發售的招股範圍更高。
消息又指，阿里現時暫定26日上市，但仍有變數，目標於11月的最後一周內上市。
據銷售文件披露，阿里巴巴發行5億新股，2.5%本地公開發售，97.5%國際配售，集資約117億美元(約912.6億港元)。參考其在美國掛牌的美國存託股票(ADS)周二收市價186.97美元計，一份ADS等於8股將在港掛牌的普通股，折合每股招股價暫為182.89港元。
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