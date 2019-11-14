【市後重點睇】人民幣企7.01水平 道期向下
2019年11月14日 16:14
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●美匯指數報98.35；圓匯處108.7；歐元兌美元報1.1011；鎊匯報1.2843。港匯報7.8274。離岸人民幣(CNH)企7.01水平。金價徘徊於1,460美元，布油企62美元樓上，紐油受制於58美元。道指期貨跌27點。
●港股連跌兩日，恒生指數全日挫247點或0.93%，報26,323點，騰訊績後翌日跌2%，失守320元關。https://bit.ly/33J569G
-擬分拆金山雲上市，金山軟件曾飆14%。
-361度更換核數師，曾挫38%跌穿1元關。
-新股專輯：傳阿里巴巴國際配售部分已足額。
●A股快報：滬綜指升0.16%，外資淨買入12億人民幣。
●亞洲股市：日股收跌178點，韓澳股報升。
●【專家點評】
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●旺角豪華戲院申請重建商廈，規劃署不反對。
●修例風波：周六風險高，CFA下月考試延後3日舉行。
●日本第三季GDP按年升0.2%，遠低於預期。
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