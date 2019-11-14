歐股早市受壓　Burberry績後跌逾1%

德國避過經濟衰退，但中國經濟數據持續走弱，打擊了市場氣氛。歐股早段受壓，英國富時100指數報7,341點，跌9點或0.13%；法國CAC指數報5,906點，跌0.63點或0.01%。

德國第三季度的GDP增長了0.1%，超過了預期的-0.1%，並勉強避免了技術性衰退。德國DAX指數報13,230點，跌53點或0.40%。

英國奢侈品公司Burberry公布上半財年稅前利潤增長至1.93億英鎊，但對今年餘下時間保持謹慎，警告香港抗議活動續拖累其業績。Burberry股價跌1.20%。

德國默克藥廠股價跌0.41%，此前集團公布第三季度利潤增長至3.43億歐元。

德國的供應電力及天然氣的公司萊茵集團表示其9個月的收入有所增長，並且已經提高了其2019年的盈利指引，股價升1.25%。

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