林浩文：高鐵站商業地王估值因市況下調15%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，下周五(22日)截標的廣深港高鐵香港西九龍站上蓋商業地，因為市況下調估值約15%，預計每方呎樓面地價1.7萬至2.2萬港元，估值約538億至696.2億元。

他指出，這幅地皮位置具戰略性，可遇不可求，發展彈性及可塑性高，但由於地皮屬於「綜合發展區」，有一定的規範要跟隨，相信發展商會各自計數。

該項目是大型發展商必爭之地，部分大型中資財團亦料會入標，估計項目設有寫字樓、超五星級酒店、零售及其他商業配套。長期租金回報率約3至3.5厘，估計資金回收期約20至30年。

由於投資額龐大，料約650至750億元，預料只有3至5份標書，以合組財團為主，獨資機會不大。

以現時市況及社會情況，發展商對商業地的估算及出價，跟住宅地截然不同，出價一定有差別及其他考慮，而地皮將來不准拆售，對財團出價會有較大影響。

這類投資額大及資金回收期長的地皮，政府與發展商的計價上存在一定落差，因發展商會考慮更多項目的未來現金流、出租率等的因素去計算，希望政府會應近日市況去調整，以減低流標風險。

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