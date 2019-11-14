【fb直播】恒指二萬六條防線守得住嗎？
2019年11月14日 16:32
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香港社會局勢未穩，恒指過去一周已累跌逾千點，但近期中美兩國貿易談判傾極都冇乜新進展，港股係咪有條件再跌深啲？恒指26,000點係咪好快跌穿？
騰訊控股(00700)業績差於市場預期，第3季少賺近13%，多間大行都下調目標價，不過公司智能手機遊戲收入有改善，依家值唔值得買入睇長線？
金山軟件(03888)公布，考慮分拆旗下雲業務(金山雲)上市，公司股價最多升14%。不過有大行就睇淡公司雲業務收入較對手差，維持「減持」評級。究竟買唔買得過？
物管股繼續逆市跑出，板塊繼續有資金追捧，板塊強勢加上市況一般，入貨高追冇有怕？
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