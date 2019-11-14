【fb直播】恒指二萬六條防線守得住嗎？

香港社會局勢未穩，恒指過去一周已累跌逾千點，但近期中美兩國貿易談判傾極都冇乜新進展，港股係咪有條件再跌深啲？恒指26,000點係咪好快跌穿？

物管股繼續逆市跑出，板塊繼續有資金追捧，板塊強勢加上市況一般，入貨高追冇有怕？

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