金融壹帳通棄港赴美 已向SEC遞上市申請
2019年11月14日 16:42
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中國平安(02318)再分拆子公司上市，旗下金融壹賬通(美股：OCFT)已向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請，尋求在美國納斯達克證券交易所或紐交所上市。早前傳其集資額1億美元(約7.8億港元)。
金融壹帳通計劃以美國存托股票(ADS)作新股發行，目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發行的ADS和普通股數量以及擬公開發行的價格區間等都尚未確定。摩根士丹利、高盛、摩根大通、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發行的牽頭聯席簿記人。
文件顯示，該公司截至9月30日的9個月淨虧損1.47億美元，營收2.18億美元，去年同期淨虧損8,200萬美元，營收1.28億美元。
金融壹賬通全資子公司「平安壹賬通銀行」，為8家首批獲金管局發牌的虛擬銀行之一。事實上，今年初曾傳出金融壹賬通擬來港上市，集資約10億美元。
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