【零售寒冬】Burberry半年港銷售跌雙位數　無意刪舖

英國奢侈老牌Burberry首席營運及財務總監Julie Brown表示，截止今年9月底止半年，香港地區銷售於期內錄雙位數跌幅，尤其是第二季度，主要因為中國內地訪港旅客大減。她預期在港業務未來半年仍會受壓。

該公司於周四(14日)公布中期業績，期內銷售額12.81億英鎊，按年增長5%。期內亞太區銷售額為5億英鎊，按年增長5.93%。其中中國內地銷售額錄雙位數增長，韓國和日本亦有增幅，惟香港錄雙位數跌幅。

Julie Brown表示，目前香港地區收入佔總收入約8%，但她預計全年該佔比將降至5%，下半年香港銷情仍會受示威影響，由於香港屬於高毛利市場，故進一步下調全年毛利率預測，由原本預期下跌100基點，改為下跌150基點。至今年9月底止，毛利率為67.5%。

她續指，由於香港的示威活動，稍早某些店舖因安全問題需暫時停運，但店舖未受破壞。她指，目前無意刪減店舖，並正與業主商討租金減免，惟未能透露更多細節。

Burberry目前於香港有12家直營門店，並集中於銅鑼灣及尖沙咀等旅遊區，較同業路易威登(LVMH)的8家還要多。

Julie Brown補充指，撇除香港業務，亞太區於期內錄強勁增長。業績反映公司在面對衝擊時，業務仍保持穩定，故不會更改公司的業務指引。

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