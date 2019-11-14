華領醫藥：糖尿病新藥最快2021年推出市面

該集團執行副總裁兼首席財務官林潔誠表示，該藥物的臨床試驗進度理想，預料明年中可以完成整個第三期臨床試驗，並向中國藥監局遞交新藥上市申請，最快2021年可以推出市面。另外，有關藥物每年價格或定於7,000至8,000元人民幣。

現時糖尿病藥物主要透過減低血糖改善病情，而且價格便宜。林氏提到，公司所研發的Dorzagliatin是全球首創，雖然其效果同樣是治療糖尿病，但有關原理與其他藥品不同。

他解譯，由於二型糖尿病主要由於患者胰島素分泌不足，或身體使用胰島素的能力減弱。現時藥品均減少血糖吸收，或加快血糖透過尿液排出，故或引致有低血糖的副作用。Dorzagliatin是改善本身胰島素分泌問題，在過去臨床試驗中，未發現實驗患者出現低血糖症狀，甚至有部分患者不再服用藥物，病情已在可控範圍。不過，由於有關數據樣本低，將等待藥物正式上市後，再收集更多樣本數據作研究，相信藥物能有助完全醫治糖尿病。

林氏提到，該藥由2010年開始進行研發，至今有關研發開支約1.5億美元，預計明年研發開支約6億至7億元人民幣。公司現時持有現金逾10億元人民幣，未有融資需要。

對於中國要求藥品減價，林潔誠表示，有關措舉針對價格高昂的藥品，尤其每年價格逾萬元人民幣的藥物，相信對公司沒有影響。

該公司上市以來股價不斷尋底，周四(14日)盤中創上市新低3.9元，收市報4.12元，全日跌幅5.28%。林潔誠表示，相信是市場仍未能掌握公司的優勢，及受中國醫藥行業受規範而作出的市場反應，日後會加強與投資者的溝通。

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