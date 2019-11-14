【深度解構】被視為取代中國的全球引擎　光景如何？

中國最新經濟數據未見改善，進一步加深增長全面放緩的憂慮。有意見認為下一個10年印度及菲律賓會乘勢崛起，取代中國成為世界增長火車頭，然而分析認為兩國都要面對不同自身問題，實際上難以輕易取代中國。

過去10年中國幾近支撐了全球經濟增長的三分之一，英國獨立全球經濟研究機構牛津經濟(Oxford Economics)上周發表預測，認為隨着中國勞動力本上揚，加上中美貿易摩擦加速企業遷離，下一個10年印度及菲律賓將取代中國，成為全球經濟增長的主要引擎。

【研究何解睇好印度及菲律賓？】

研究指出，印度和菲律賓在新興市場領先的原因之一，是由於兩國仍然相對貧窮，意味着有很大的增長潛力。目前，印度的人均國內生產總值(GDP)接近中國的四分之一，而菲律賓的人均GDP接近中國的三分之一。

同時，兩國尚未面臨「中等收入陷阱」的威脅──即新興市場經濟達到中等收入水平，失去了廉價勞動力帶來的優勢，導致經濟增長放緩。反觀，中國正好遇上了這個挑戰。

【菲律賓：未受惠貿戰】

中國經濟下行壓力大，全年GDP「保六」有難度；若以此相比，菲律賓經濟增長顯然跑贏！菲律賓統計局數字顯示，今年第3季實質GDP按年升6.2%，高於市場預期，亦為時隔3季重返6%以上。GDP急速攀升，主要是政府加快實施基建相關的公共支出所帶動。

經濟增長速度理想，不過有分析指，在中美貿戰影響下，當地經濟未來仍欠缺強勁動力。中美貿戰令不少在中國的生產線轉移到東南亞地區，但菲律賓似乎未有受惠。菲律賓國家經濟發展署官員表示，大型外資企業相繼從中國向越南、馬來西亞等轉移生產線；但作為轉移目的地，菲律賓缺乏吸引力，製造業沒有變得活躍，第3季的出口增幅也僅能持平。

【印度：金融體系不健全】

印度經濟漸見疲態，該國第二季經濟增長下滑至5%，創下6年以來低點。根據印度央行預估，今年印度GDP增長僅得5%，低於之前預估之6.1%。

面對不健全的金融體系，信貸評機構穆迪於上周(7日)將印度主權信評展望從「穩定」調降為「負面」。穆迪表示調降信評主要原因為，印度政府及政策效率不佳、以及就業市場不振，另外，國內經濟成長放緩，亦將導致債務負擔加重。

【印尼：經濟下行嚴重】

其他亞洲市場方面，印尼作為新興市場國家的一員，經濟難免受到中美貿易摩擦衝擊。雖然，該國第3季GDP增長錄得5.02%，與第1、2季相若，但其他數據顯示，印尼經濟下滑的程度頗為嚴重。

觀察8月份失業率，自2月份的5.01%上升至5.28%；第3季家庭支出從前季的5.17%降至5.01%、政府支出從8.23%降至0.98%、投資增長從5.01%降至4.21%。統計局局長Suhariyanto更稱，貿易緊張局勢損害了增長，印尼第3季出口近於停滯，而進口則年減8.96%。

【越南勢為大贏家？不過...】

根據財經媒體彭博社、渣打全球首席經濟師David Mann和印度主題研究主管Madhur Jha於7月份公布的研究文章預期，孟加拉、越南、緬甸及印度於2020年代，各自的GDP增長將達到7%，並會推動全球增長。

上述提及的四個亞洲國家中，越南被各界認定為中美貿易戰最大贏家。主要原因是中美貿易戰下，企業為避關稅，紛紛撤離中國往越南。不過，有外資企業批評越南基建追不上發展，可能難以滿足不斷增長的需求，成為其崛起的隱憂。

－－－－－－