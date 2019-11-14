啟德第4B區3號住宅地獲批建築圖則
2019年11月14日 18:23
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屋宇署於9月份批出29份建築圖則，包括11項住宅及商住發展，包括啟德第4B區3號住宅項目，獲准於1層地庫之上，興建6幢分層住宅，其中5幢樓高27層，餘下1幢樓高6層，總樓面約574,847方呎。該地盤由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團，於去年11月以83.33億港元投得。
至於恒地去年奪得的深水埗青山道/元州街市區重建項目，可建1幢29層高商住物業，另設4層平台及1層地庫，住宅及商用樓面分別約133,382及7,013方呎。
而該公司進行收購的紅磡黃埔街大型重建發展，範圍內再有地盤獲批圖則，為黃埔街22至24號及必嘉街88至90A號，准建1幢25層高商住樓宇，可建總樓面約42,074萬方呎。
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