啟德第4B區3號住宅地獲批建築圖則

至於恒地去年奪得的深水埗青山道/元州街市區重建項目，可建1幢29層高商住物業，另設4層平台及1層地庫，住宅及商用樓面分別約133,382及7,013方呎。

而該公司進行收購的紅磡黃埔街大型重建發展，範圍內再有地盤獲批圖則，為黃埔街22至24號及必嘉街88至90A號，准建1幢25層高商住樓宇，可建總樓面約42,074萬方呎。

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