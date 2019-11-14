新股專輯：阿里巴巴招股上限價188元　入場費18989元

另外，據悉阿里是次只提供電子認購，是本港首隻無紙化申請新股，並不會有實物招股書及申請表格。無論黃表或白表，均採用電子方式認購。為方便向來使傳統填表申購新股的投資者，可認購的銀行及證券行已安排人手，協助投資者透過電子渠道認購。

消息提到，招股書多達661頁，作為科網公司的阿里，選擇科技化渠道進行新股項目，同時亦能減省紙張。換言之，有儲存招股書作紀念用途的投資者或會感到失望。

值得留意的是，阿里雖然採用無紙化認購，但投資者以白表認購，並抽中阿里股份，仍會收到實物股票。

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