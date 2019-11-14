樓價UPDATES：昇悅居低市價7%售出

樓市前景不明朗，個別業主以低價求售，長沙灣昇悅居兩房減價逾一成售出，低市價7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港輝豪庭一個低層連平台單位，實用面積337方呎，原則兩房改為一房間隔，累減28萬元，以692萬元易手，實用呎價20,534元。

●北角維港頌6座中層D室，實用面積573方呎，兩房間隔，成交月租3.38萬元，實用呎租59元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居2座低層E室，實用面積489方呎，兩房間隔，放盤一星期減價88萬元，以760萬元低市價售出，實用呎價15,542元。

●紅磡海濱南岸3座中層C室，實用面積590方呎，三房間隔，以1,028萬元沽出，實用呎價17,424元。

●大角咀利奧坊‧曉岸2座低層J室，實用面積248方呎，一房間隔，以558萬元易手，實用呎價22,500元。

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新界區

●屯門兆禧苑D座中層13室，實用面積338方呎，減價32萬元，已補價自由市場成交價388萬元，實用呎價11,479元。

●屯門豐連2座中層G室，實用面積275方呎，開放式間隔，減價28萬元，以422萬元連租約易手，實用呎價15,345元，租金回報率約2.6厘。

●粉嶺華明邨康明樓中層6室，實用面積544方呎，兩房間隔，放盤10天微減10萬，已補價自由市場售500萬元，實用呎價9,191元。

●馬鞍山錦豐苑D座低層8室，實用面積645方呎，三房間隔，開價580萬元，未補價第二市場售546.8萬元，實用呎價8,478元。

●荃灣愉景新城1座中層D室，實用面積590方呎，三房套房間隔，以890萬元售出，實用呎價15,085元。

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