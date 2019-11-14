貝萊德有三大理由 認為中國「機會大到不容忽視」

外國媒體報道，全球最大資管公司貝萊德指中國「機會大到不容忽視」，又認為中國經濟的大幅增長未對應體現在A股市場。

貝萊德從三方面看好中國市場，該公司用形容中國GDP增速「爆炸性」，中國在20多年間將GDP提高至13.6萬億美元，直追美國。

其此，貝萊德認為中國正大規模進軍資本投資、生產率的提高以及內需日益凸顯，不過該行稱，中國經濟的大幅增長並未對應體現在A股市場。

該行指出，中國A股市值接近10萬億美元，債券市場市值接近13.6萬億美元，規模均僅次於美國，但儘管市場增速快、規模大，可外國投資者在中國的持股卻很低，與規模增速極不匹配。

貝萊德強調，隨着中國對外資的逐步開放以及准入機制的放寬，經濟增長與股票市場的聯動或將更為密切。

另外，貝萊德看好中國的第三大理由在於中國擁有全新的商業機遇，又預計未來40年全球增速很可能都是中國消費者帶來的。

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