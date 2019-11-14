【經典回歸】Motorola正式公布Razr摺屏智能手機

新的Razr是一部使用Android操作系統的摺屏智能手機，全機焦點是一幅採用6.2吋可摺叠式柔性OLED屏幕，至於核心則採用Snapdragon 710處理器、6GB RAM及128GB ROM。

Razr系列摺機是Motorola繼「摺龜」系列、StarTAC系列後，另一摺叠式經典手機，最後一款Razr V3於2003年面世，比iPhone還早了近5年。這部紅極一時的手機，亦見證該公司在功能手機(Feature Phone)的黃金時代。

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