【經典回歸】Motorola正式公布Razr摺屏智能手機
2019年11月14日 21:49
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(美聯社圖片)
已歸入聯想集團(00992)旗下的美國老牌手機摩托羅拉(Motorola)，終於公布經典「摺機」Razr以智能手機的姿態正式回歸，並將於下月在美國及中國同步發售，定價1,499美元。至於亞洲其他地區則要到明年1月才開始供貨。
新的Razr是一部使用Android操作系統的摺屏智能手機，全機焦點是一幅採用6.2吋可摺叠式柔性OLED屏幕，至於核心則採用Snapdragon 710處理器、6GB RAM及128GB ROM。
Razr系列摺機是Motorola繼「摺龜」系列、StarTAC系列後，另一摺叠式經典手機，最後一款Razr V3於2003年面世，比iPhone還早了近5年。這部紅極一時的手機，亦見證該公司在功能手機(Feature Phone)的黃金時代。
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