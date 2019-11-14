新股專輯：6券商為阿里預留約820億孖展額

輝立證券預留200億元，客戶原本合共預訂23億元孖展額，減至今日的5億元。不過，時富證券的孖展預訂由1.9億元，微增至2.1億元，該行預留了20億元額度；耀才證券已預留最多350億元孖展額，暫時獲客戶口頭預訂約100億元孖展。信誠證券、富途證券及致富證券分別預留140億元、100億元及10億元孖展額。

致富證券業務部主管郭家安表示，原先客戶對阿里來港上市十分感興趣，但由於市況不穩，原有意「抽阿里」的客戶「縮沙」，主要是投資信心問題。由於現時市況不穩，大市成交疲弱下，料難會出現「萬人空巷」。

市傳阿里巴巴原有意在8月掛牌，惟因本港金融及政治局勢動盪而押後。郭氏指，雖然近日港股波動，但阿里未必會給上一次「褪軚」，或多或少與公司面子問題。

耀才證券行政總裁許繹彬稱，最近數隻新股孖展息口高達近4厘，加上阿里傳出取消折扣價發售，預料對公開發售部分的銷情有所影響。另外，阿里集資額龐大，近期本港大市氣氛急轉向下，相信很難會做到「非常熱烈」的局面，建議散戶以現金認購，否則股價升幅未必能賺回孖展利息成本。

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