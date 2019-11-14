【財經評論】增長減速不可怕　決心改革更重要

中國經濟增長持續放緩，延續了L形發展趨勢。事實上，過去十多年，中國的樓市泡沫不斷膨脹，如今成為經濟改革的一大掣肘。投資者必須警惕中美在貿易問題上繼續糾纏，以及中國加大開放金融市場後，激化本土企業競爭，進一步令明年營商環境轉差。如何避免經濟陷入長期困境，成為當局工作重中之重！

官方數據顯示，10月份內地規模以上工業增加值按年增幅遜預期；同月社會消費品零售總額差過預期外，更創6個月新低。另首十個月全國固定資產投資增速創有紀錄以來最弱。顯見工業、消費零售及固定投資三大經濟增長引擎皆現疲態，給當前內地經濟困局提供一幅更全面的景象。

固定資產投資的興衰，關係到資金的進出和就業市場的穩定，表現持續轉弱，顯示當局有必要在短期內加大財政政策力度去刺激經濟，尤其是主導地方政府加快投資基礎建設為增長補底。消費零售增速放緩，反映樓市財富效應減退，以及資本市場半生不死的狀況下，當局一直看重的內部需求亦強勢不再，這將令未來一年「穩經濟」的任務變得更加艱巨。

至於工業生產，更與中美貿易戰的影響分不開。如今兩國就訂立首階段貿易協議內容拉鋸，到底最終能否達成協議，變數甚多。工業生產委靡不振、民間資本投資急速收縮、外商投資信心低迷，以及房地產博弈膠着，皆令當前的經濟形勢複雜難解。雖然近幾年中國致力推動供給側改革，並加快創新科技如5G發展，但在美國這隻攔路虎所阻之下，新經濟發展顯然步履蹣跚。新舊經濟交接障礙重重，令這個經濟增速由高轉中低速的過程，變得更漫長和不明朗。

其實，市場化之下，一地經濟必有其起落周期，增長減速，本身並不可怕，最重要是在減緩步速期間，把握機會進行整固、改革，以提升經濟質量，為下一個上升周期打下更堅實的基礎，確保長期可持續發展。偏偏如今一個樓市泡沫，一個國企壟斷，令調整貨幣政策的空間變得極為有限，嚴重制約抗逆的能力和經濟改革的步伐。

所謂「知病之所起，方能治之。」明年落實加大開放金融業，關乎國企的壟斷地位和金融業的競爭格局，這些都是一直受政策護蔭的領域，到底會是新瓶舊酒，觸不到癢處，抑或真的容許變革，接受短期減速甚至失速，換取鋪平市場化的道路，進入經濟質量並舉的新階段，就需拭目以待。

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