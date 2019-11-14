夜市UPDATES：美股窄幅上落　港夜期高水逾60點

中美貿易談判反覆，令市場懷疑是否可短期內達成第一階段協議，道指和標指周三創下收市新高後，周四反覆。道指一度回落，目前報27,790點，升7點或0.03%；標指報3,094點，跌0.01%；納指報8,474點，跌7點或0.09%。

早前報道指，美國和中國之間的談判受礙於農產品採購、技術轉移和執行機制等問題。港股期指夜市暫時靠穩，目前報26,386點，升58點，高水62點。

周四聯儲局主席鮑威爾將再赴國會，此外，聯儲局還有不下8位官員將陸續發表講話。

鮑威爾在首日國會聽證會表示，已沒有太多減息空間，並直接否定了特朗普呼籲的負利率政策，其講話內容基本延續了10月貨幣政策會議時的基調。

個股方面，沃爾瑪公布的季度收益超出了分析師的預期，股價升2.05%。

歐股尾市仍要下跌，英股跌0.38%；德股跌0.31%；法股跌0.07%。

【22:30】中美貿易談判現暗湧，美股開市早段回軟，道指跌35點，至27,748點；納跌25點，至8,456點；標指跌3點，至3,090點。

折扣零售商沃爾瑪上季經調整後每股盈利1.16美元，勝市場預期，期內不計入汽油的美國同店銷售升3.2%，高過預期的3.1%，並連續廿一季錄得增長。沃爾瑪股價早段漲3.54%至125.26美元。

施樂上周提出以330億美元收購惠普公司(HP Inc.)，維權投資者艾肯表示支持，稱兩家公司合併可為投資者帶來可觀回報。施樂股價早段升1.09%至38.01美元；惠普股價早段升1.89%至19.9美元。

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