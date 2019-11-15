趙文傑：貿戰衝擊　中美大不同

言猶在耳，筆者於上星期撰文指投資者不宜對貿易戰的發展看得過分樂觀，美國總統特朗普隨即便於數天後指，否認取消中國進口關稅的說法，認為市場錯誤解讀，此外他亦抱怨雙方的談判進展太慢。消息拖累原本有意挑戰兩萬八的港股，於本周顯著調整逾4%。

至於美股方面反而依然表現強勢，道指和標指均於本周內再創歷史新高，難怪特朗普日前於公眾場合中，稱讚自己上任3年以來，美國股市及經濟表現遠遠超過了預期，迎來前所未有的經濟繁榮。

事實上，美股近期的表現的確較筆者預期中出色。聯儲局於上月底議息後暗示會暫緩減息，筆者隨後撰文預測美股或於短期內出現調整。然而，美股非但沒有下跌之餘，還延續上升勢頭。就以標指為例，即使市場於本周一受特朗普否認撤銷關稅的消息影響，惟指數當日最多僅跌0.5%後，便見底重拾升市動力。那邊廂，中國的形勢卻比美國遜色。即使特朗普仍希望盡快簽訂第一階段協議，但筆者相信中國更加心急如焚，因貿易戰對其實體經濟的打擊正逐步浮現。

按周四(14日)新鮮出爐的經濟數據，內地10月份的工業增加值、固定資產投資及零售增速，表現全面差過市場預期。當中，10月份全國規模以上工業增加值按年增長4.7%，差過預期的增長5.4%；首10個月全國固定資產投資增長5.2%，市場預期為增長5.4%；至於10月份的社會消費品零售總額僅升7.2%，低於預期的增長7.8%。數字反映內地經濟放緩的勢頭正在加劇。

此外，內地目前正面臨高通脹壓力，上月CPI按年升幅高達3.8%，主要是豬肉價格倍升所推動。事實上，內地非洲豬瘟肆虐一年多，導致豬肉價格升勢驚人。若中方能夠盡快與美方達成第一階段協議，除部分關稅或被撤銷外，更可採購更多有品質保證的美國豬肉，以緩解通脹壓力，相信可大大降低未來出現經濟放緩和通脹上升的「滯脹」風險。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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