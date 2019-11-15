美股收市：道指微跌1點　標指創新高

投資者繼續關注中美貿易形勢，美國股市收市窄幅上落，標指仍創出收市新高。道指收報27,781點，跌1點或0.01%；標指收報3,096點，升2點或0.08%；納指收報8,479點，跌3點或0.04%。

英國《金融時報》引述消息指，美國和中國官員在持續討論有關智慧財產權、農產品採購及關稅和條款。消息續稱，中國正希望設法延遲休戰，意味到未來幾日達成最終協議的機會降低，中美恐難以敲定第一階段貿易協議。

個股方面，折扣零售商沃爾瑪上季經調整後每股盈利1.16美元，勝市場預期，期內不計入汽油的美國同店銷售升3.2%，高過預期的3.1%，並連續廿一季錄得增長。沃爾瑪股價全日收跌0.32%。

施樂上周提出以330億美元收購惠普公司(HP Inc.)，維權投資者艾肯表示支持，稱兩家公司合併可為投資者帶來可觀回報。施樂股價全日上漲2.79%；惠普股價亦升逾3%。

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