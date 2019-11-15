【專家點評】阿里赴港二次上市的意義…

按照阿里巴巴此前官方的說法，阿里「二次回歸」旨在多元化融資渠道和提高流動性。其一，乃融資需求。回港上市能夠進一步完善阿里的融資渠道，目前阿里新零售、雲計算，海外市場業務等都處於擴張階段，尤其是在今年上半年，阿里系投資上市公司速度明顯加快，對資金的需求也愈來愈大。

其二，是分散風險。美國對阿里的審查依然不斷，美國貿易代表辦公室公布報告，阿里再次被納入銷售冒牌貨品的「惡名市場」名單，而且又有議案，可能將讓在美上市中國公司直接受美國法律監管，令其承受的風險大增。9月底，有美媒「曝料」稱，特朗普政府正在考慮限制美國資本流入中國，措施包括將中國公司從美國證券交易所摘牌，雖然美國財政部急忙出面否認上述消息，但種種跡象表明，在香港上市也是出於分散風險的需要。

就阿里股價來說，機搆投資者更關注其長期成長與估值邏輯。首先，阿里市值依靠電商支撐，增速雖然慢了，但是提供良好的現金流，可以培育新的增長點；其次，從長期看，中國2B公司很弱，阿里恰逢人工智能+雲計算+大數據時代，可以在2B領域把生意做大；另外，二季度營收增速42%，高於其他互聯網科技巨頭20%左右增速；還有，估值處於歷史估值區間的底部區域市盈率30倍。

所以，相比在美國上市，阿里在香港上市更有利於體現國內投資者的價格發現機制，另一個側面也可能對阿里的美股股價起到提振作用。

回顧成立廿載，如今阿里已經成長為中國市值最高的互聯網企業，旗下不僅有淘寶、天貓、支付寶、「餓了么」等品牌，還形成了涵蓋核心商業、雲計算、數字媒體及娛樂、創新業務等的生態。

1999年到2002年主要業務是B2B跨境電商業務，2003年到2005年阿里巴巴淘寶、支付寶業務陸續成立，並在2005年收購了雅虎中國，確認行業地位。

隨後，2007年，阿里啟動「大淘寶」戰略。2010年，淘寶全面探索電商模式，形成「淘寶網(C2C)+一淘網(搜索模式)+淘寶商城(B2C)」三個部門，其中淘寶商城2009年上線，由張勇帶隊，並創辦第一次雙11，再次定義了光棍節。

2012年，阿里一拆七，形成了7個事業群，阿里歷史上的「七劍下天山」。2013年，7個事業群再次拆成25個事業部。2013年9月，張勇被任命為集團CEO，執行移動端轉型。

2016年3月，張勇宣布完成移動端轉型，移動端月活4.1億，佔總體月活用戶97%，移動端GMV/收入，佔比分別為62%和47%。2015年，張勇提出「大中台、小前台」組織架搆，以天貓為試點，推向全集團。隨後大中台繼續迭代，面向未來開發「阿里商業操作系統」。2018年9月10日，馬雲宣布張勇為接班人。

如果把阿里的發展分為前後兩個10年。前一個10年，阿里從最早的B2B業務進入到「大淘寶」時代。後一個10年，張勇幫助阿里打造了天貓品牌、雙11，帶領阿里完成移動端轉型，完成「大中台、小前台」的組織改造，為集團建立從「新零售」到「五新」戰略，重拳打造「阿里商業操作系統」。如今新舊領導已交接，標志着阿里在從依靠個人特質，向依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度發展。

富途證券金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)

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