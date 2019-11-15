【股民熱話】如果香港宵禁　對投資有咩影響？

本周香港亂局再度升級，各區堵路、警察圍攻大學、長幼無飯開無學返、中青返工如打仗，全香港人都身處險境！周三晚傳來政府高層開會急謀對策，研究實施宵禁。雖然其後政府澄清本周末不會實施宵禁，但區選前局勢變化難料。到底一旦香港真的實施宵禁，對投資有何影響？

首先，所謂宵禁，即必須有特別通行證，才可在實行宵禁的地區通行，這可以是針對每天特定的時間、特定的期限、特定的對象。香港開埠以來，亦曾試過宵禁。就如上世紀六七暴動，惟實施期間，暴力未止，亂上加亂。今次香港一旦再實施宵禁，短期內官民衝突可能會再度升級，停課、停工、停市，就連股市可能都要停擺。

目前港股焦點，在於阿里巴巴來港第二上市，開始招股集資逾千億元。呢期內地資金喺港股死頂爛頂，都係為咗呢壇大製作。若然阿里因為香港宵禁而未能成功上市，即臨年尾香港金融市場又一次見財化水，驗證人衰行路打倒褪，財神過門而不入。批投行少咗單大刁，可能又會對香港分部人力資源手起刀落，畢竟明年香港經濟展望差爆，企業融資需求疲弱，連賺埋阿里呢轉都落空，無險可守，削減資源就更不用留手。

若然搞到要全日宵禁，股市停擺，那又如何？交收做唔到就梗，所以如今輕倉係好重要，盡量避免持重倉過夜，免得變相被凍結資產，失去預算；二來唔知復市後會係咩光景，何必犯險？

講到尾，如今香港的情況，其實與半宵禁都沒太大分別，法治不彰，市民身處險境，政府無能收拾殘局。海外留學生陸續撤港，係一個警號。人才、資金走了，不一定在短時間再回頭。香港的走資和移民潮問題將會惡化，走不了的，就無耐留低繼續困獸鬥。

此情此景，本來就好難期望股市有咩好表現，最多只係一班在維穩市場的內地資金，繼續買賣一批重磅中資股充撐場面，股票表現個別發展，港企股更是首當其衝，行人止步！

東方產經專欄作者 帥哥

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