【市前重點睇】標指創新高　金價彈升

●美匯指數報98.1；圓匯報108.51；歐元兌美元處1.102；英鎊企1.288。港匯報7.8284。離岸人幣(CNH)在7.01水平。金價高見1,472報美元，最新報1,469美元。紐油報56.94。道指期貨升4點。

●英國《金融時報》引述消息指，中美恐難以敲定第一階段貿易協議，中國正希望設法延遲休戰，意味到未來幾日達成最終協議的機會降低。

-傳中國增加美國農產品進口的具體計劃談判膠着。美方要求中方拿出月度、季度和年度農產品進口具體目標，中方談判代表不願意。另中方堅持首階段協議達成、雙方必須分階段取消加徵關稅。

-中國解除長達4年對美國禽肉的進口限制。美國貿易代表萊蒂澤等預計美國對中國禽肉年出口額最高可達10億美元。

●港股ADR指數收報26,304點，跌18點。

●即月恒生指數夜期收報26,308點，跌20點，低水16點，成交18,474張。

●國際金價連升兩日，紐約期金收報每安士1,473.4美元，升10.1美元或0.7%。

-國際金融協會表示，2019年上半年全球債務總額創下逾250萬億美元的新紀錄，中國和美國佔新增債務的60%以上。

●紐約期油收報每桶56.77美元，跌0.35美元或0.61%；布蘭特期油收報每桶62.28美元，跌0.09美元或0.14%。

-石油輸出國組織(OPEC)預計明年初石油市場陷入過剩。該組織的代表稱，OPEC+目前仍無意加大減產力度。

●聯儲局主席鮑威爾表示，美國具備應對經濟下滑的財政政策空間，但需要一定時間來實現，而政府預算赤字亦需要時間和公眾的支持，才有望降低。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，雖然聯儲局今年多次減息，但美國經濟仍面臨急劇放緩超出預期的關鍵風險，強調當地經濟已經較2017年和2018年有所放慢。

●美國10年期國債孳息率下跌6.74點子，報1.8186厘。

●法國和荷蘭央行行長暗示，歐洲央行並不急於加推貨幣刺激。歐洲央行副行長Guindos稱，仍有政策彈藥，負利率「總體上」產生了積極效應。

●歐元區第三季度GDP按月增長0.2%。德國第三季度經濟增長0.1%，避免了6年來的首次經濟衰退。財政部長舒爾茨指，經濟不需要額外財政刺激政策的提振。

●市傳香港將宵禁，港府澄清指有關香港將在周末實施宵禁的說法全屬謠言。

●香港貨幣市場現山雨欲來之勢，外匯市場流動性為1990年代末以來最緊張時期。銀行同業拆借利率攀升，使銀行的融資成本更加昂貴。與此同時，一項衡量港元匯率預期波動率的指標也接近1個月來的最高水平。

●著名大鱷巴斯(Kyle Bass)反對美國政府僱員養老金投資於中國公司，認為投資於中國企業將帶來嚴重的國家安全威脅。

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