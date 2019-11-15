茂宸集團逾4億元售澳洲乳製品等包裝及分銷業務

根據買賣協議，股東貸款亦會於完成時由Mason Dairy以代價1美元出讓予WHAI或將於完成前資本化。

Mason Dairy為GL Food Holdings Pte. Ltd.全部已發行股本的股東，繼而間接持有Blend and Pack的75%已發行股本。Blend and Pack主要於澳洲從事乳製品及營養配方產品的調製、包裝及分銷業務。

公司指，鑑於地緣政治及經濟環境不穩定，集團管理層認為檢討投資及業務策略實屬審慎之舉。期內，集團宣布出售母嬰童業務附屬公司愛嬰島集團的部分股權及Blend and Pack。兩宗交易旨在重新分配及聚焦資源本集團的「大健康+金融」策略。

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