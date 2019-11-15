茂宸集團逾4億元售澳洲乳製品等包裝及分銷業務
2019年11月15日 08:35
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茂宸集團(00273)公布，與Mason Dairy、WHAI及WHA訂立買賣協議，當中Mason Dairy向WHAI出售銷售股份及出讓股東貸款，代價5,500萬美元(約4.29億港元)，將以現金及由公司附屬公司茂宸資源認購承兌票據結算。保證金550萬美元包括現金部分100萬美元及保證金債務部分450萬美元，將由Mason Dairy根據買賣協議及保證金承兌票據條款收取。
根據買賣協議，股東貸款亦會於完成時由Mason Dairy以代價1美元出讓予WHAI或將於完成前資本化。
Mason Dairy為GL Food Holdings Pte. Ltd.全部已發行股本的股東，繼而間接持有Blend and Pack的75%已發行股本。Blend and Pack主要於澳洲從事乳製品及營養配方產品的調製、包裝及分銷業務。
公司指，鑑於地緣政治及經濟環境不穩定，集團管理層認為檢討投資及業務策略實屬審慎之舉。期內，集團宣布出售母嬰童業務附屬公司愛嬰島集團的部分股權及Blend and Pack。兩宗交易旨在重新分配及聚焦資源本集團的「大健康+金融」策略。
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