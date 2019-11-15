墨爾本河畔豪宅區兩房首期38萬港元起

【特約報道】近年澳元低水，令全球宜居城市之一的澳洲墨爾本成為香港人海外投資的熱門地。新一期Ray White將獨家代理推出坐落於墨爾本Yarra River河畔豪宅區的Voyager，項目可飽覽整個河景，距離市中心僅一橋之隔，兩房首期僅由38萬港元起，折合呎價僅3,200元起。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次推出的樓盤Voyager由澳洲最大型的上市發展商Mirvac打造，項目樓高43層，為整個屋苑最高標誌府邸，更設有整個項目唯一一個位於頂層的住客會所，讓住客得到最佳體驗。

該項目提供一房至三房戶，其中兩房戶實用面積介乎800至1,000方呎左右。他指出，由於項目位於最優質的港灣高尚豪宅地段，享有開揚河景，對比香港向海樓盤，是次價錢極為吸引。

樓盤配套及周邊設施完善。他續稱，該盤位於獨立大型社區之中，環境靜中帶旺，近河邊位置設有緩跑徑，並擁有自家遊艇碼頭，而獨棟五星級住客會所The Wharf Club內提供健身室及泳池等設施。至於附近一帶，未來還將增設逾1,000平方米的購物休閒場所，可以說是吃喝玩樂近在咫尺。

此外，他指出，樓盤所在地屬傳統市中心的延伸，與市中心僅約一橋之隔，毗鄰的甲級商業地段有多家國際知名的企業於區內設立總部，如Channel 7、澳洲四大銀行的澳洲國民銀行(nab)及澳新銀行(ANZ)。

至於前往墨爾本最大火車站Southern Cross Station僅需5分鐘路程，而距離墨爾本大學與皇家理工大學則只有約10分鐘車程，由此可見，項目佔據獨一無二的地理位置。

墨爾本前景亮麗。許氏又指出，鄰近樓盤的澳洲最大型的市區重建計劃 Fishermans Bend正在進行中，該項目投資額高達80億澳元，將創立5個區域，包括商業活動區、住宅及辦公區、以及提供學校、圖書館及醫療中心的社區服務區域，內裡更包括墨爾本大學的全新Engineering Campus。此外，該計劃更將設立專業服務領域和創意企業的商業區，以及提供適宜家庭居住的綠化環境。

他更指出，由於該重建計劃規模龐大，估計將吸引8萬名居民遷移居住，並創造8萬個工作職位，反映該區即將出現大變天。他估計，該區未來將吸引25至39歲的年輕家庭，同時也可吸納退休人士進駐，料未來市場對該區住屋需求強勁，租金回報有保證。

過去不少海外買家購入單位後，發現發展商較遲開始建築工程，故投資者通常非常關注樓盤交樓日期。

不過許氏表示，是次Voyager的買家不用擔心這個問題，原因是發展商Mirvac設有屬於旗下的內部建築團隊，即整個項目由發展商一手設計及興建，加上早前銷情理想，該樓盤更加提早開展工程，原定2022年的交樓期，將會提早至2021年，意味著樓盤提早一年落成，買家可提早收樓，而目前建築工程已進行至第6層。

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墨爾本市中心 河畔奢華住宅展銷會

日期： 11月15至17日(周五至日)

時間： 下午2時至9時(周五)/上午11時至下午7時(周六、日)

地點： 尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間： 下午1時及4時(周六、日)

講座主題： 全新高端住宅區，人均收入最高地區投資機遇何在？

查詢電話： Kingsley 王生 (852) 9794 9870

Patrick 佘生 (852) 9869 1987

Ivan 李生 (852) 9844 5639