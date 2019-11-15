【專家點評】避險降溫　日圓回軟

美股繼續做好，加上近期公布的經濟數據回穩，市場料今日將公布的零售銷售數據優於預期，估計美匯能重返近周高位99。中美貿易關係未見惡化，市場避險情緒回落，美國長息普遍上升，料避險貨幣反覆偏軟，美元兌日圓上試110.7，美元兌瑞郎上望1.003，金價下望1,440美元。

歐元技術上觸及保力加通道底，料短線將反彈，不過基本面持續疲弱，料上升空間有限，1.111見阻力，中線繼續下望1.093。至於英國，議會為準備12月大選，目前已解散，料未來1個月消息淡靜下，英鎊短線無方向，只在1.258與1.297區間上落。

澳洲採購經理指數普遍回落，估計通脹前景仍然偏弱，料澳洲儲備銀行還需維持寬鬆貨幣政策一段時間，澳元乏力反彈，短線下望0.672。紐元亦然，不過技術上接近保力加通道底，料下行空間有限，估計先見技術反彈，上望0.644後再繼續下行。

油組無意減產，加上美國原油存庫無明顯變化，而需求在全球經濟增長放緩下存下行壓力，料紐油中性偏軟，下望54美元，美元兌加元上望1.331。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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