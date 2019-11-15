港股反彈受制26500關　友邦內銀撐市　騰訊回軟

港股連跌兩日後反彈，恒生指數早段曾漲逾200點，惟升破26,500關即回吐，暫升幅收窄至約100點。國企指數升30點，主板成交230億港元。

友邦保險升1.4%；工商銀行及建設銀行升1.6%及1.1%。滙豐控股及中國移動倒跌0.1%；中國平安跌0.5%。

阿里巴巴正式在港招股，料分薄投資騰訊的資金，騰訊高開1%後回軟。美團點評及小米集團則做好，股價升1.2%及0.2%。憧憬成交增加，香港交易所亦升0.6%。

地產股個別發展，長實升近1%；新世界發展、新鴻基地產、恒隆地產及港鐵升0.4%至0.7%。恒基地產、信和置業及領展跌0.3%至0.4%。

【09:20】重磅藍籌做好 內需股跑贏

美股道指期貨升近百點，港股開市升206點，報26,529點；國企指數高開93點，報10,521點。

多隻重磅藍籌反彈撐市，騰訊升1%報323港元；中國移動、中國平安及友邦保險升逾1%；建設銀行升1.1%，合共貢獻恒指103點。滙豐控股平開。

手機設備及內需股有買盤，瑞聲科技及舜宇光學升1.4%及1.3%；申洲國際、蒙牛乳業、中國旺旺及萬洲國際升1.5%至1.7%。

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