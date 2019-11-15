內地70大中城市新盤售價連續第5個月放緩

國家統計局公布10月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，有50城新建商品住宅價格按月上漲，較9月的53個城市為少。當中，西寧漲幅2.8%領先，按年計以大理漲18.9%升幅最強。

外電按數據測算，10月70個大中城市新建商品房價格較9月份上漲0.5%，是2018年3月以來最小漲幅，而內地樓價上升速度於10月份為連續第5個月放緩，顯示內地已受到貿易緊張局勢和國內需求疲弱衝擊，其增長可能再面臨房地產業的壓力。

統計局城市司首席統計師孔鵬稱，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均有所回落。初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1% ，漲幅比9月回落0.3個百分點。四大一線城市中，按月計以上海及廣州的升幅最多，按年計廣州顯著跑贏。(附圖)

二手住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比9月回落0.2個百分點。其中，北京按月跌0.6%，按年跌1.5%；上海按月跌0.2%，按年升1.1%；廣州按月跌0.1%，按年跌2.4%；深圳按月升1%，按年升4.7%。

31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.5和0.1%，漲幅比9月均回落0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.6和0.5%，漲幅比9月均回落0.2個百分點。

野村國際(香港)首席中國經濟學家陸挺在數據發布前表示，房地產行業將成為明年經濟的「一大拖累」，因為在前景更為悲觀的情況下開發商縮減投資。

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