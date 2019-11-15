山水盈開售：準買家到場 即將抽籤

發展商於10時開始安排準買家登場，售樓處氣氛熱鬧，報到時間至10時45分，之後隨即安排抽籤及進行揀樓。

【09:54】新盤專輯：山水盈67伙開賣

社會衝突持續，仍有全新樓盤開售。路勁地產旗下元朗錦田北山水盈周五(15日)正式開盤，發展商安排準買家於上午10時起報到，位於尖沙咀莊士倫敦廣場的售樓處已有大批地產代理等聚集。

今日推售單位中，以抽籤形式銷售的首張價單67伙，昨午截止接受認購共錄約280張入票登記，超額認購近3.2倍。

事實上，近期發展商開價較為克制。價單顯示，該盤首批單位全屬三房大單位，折實平均呎價10,973港元，較同區二手市低約一成，最低呎價僅9,900元起，入場費906.8萬元。

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