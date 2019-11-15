【即市分析】物管股愈戰愈強唔怕買？

從基本面睇，物業管理股確有一定優勢，股價強勢有因。首先，行業業務基本上不受中美貿易戰影響，就算中美貿易協議再現波濤，對相關企業盈利收入都唔會有太大影響，外圍大風大雨，對其盈利基礎直接影響有限。

其次，人民幣匯價近期轉穩，雖然話行業係輕資產，但收入嘅以人民幣為主，匯價上漲對企業實際收入自然最有利，就算相對中資金融股及內房股而言，物管股並非最受惠行業，惟在本質上仍可受惠。

再者，物業股與內房股的最大分別，除了是輕資產與重資產之外，其所承受的另一風險亦大不同，事關內房企業有機會因為內地經濟狀況、中央對行業之國策變動，以及樓價上落所左右，反之物管股屬於服務業性質，所以受上述因素的影響力輕微。

策略上，以圖論勢，上述提及的物管股中，以中海物業及藍光嘉寶較具值博率，不妨吼位跟進。中海物業股價自10月中上破4.5元阻力後上升動力加強，短期將繼續朝5元關推進，已持貨者可穩坐釣魚船，博穿5元後再向上行，目標價5.3元，跌穿20日線約4.7元止蝕。

藍光嘉寶服務走勢就更加靚仔，其最大賣點係作為半新股，冇乜蟹貨較易炒上，近期股價破位而上後成交增加配合升勢，值得吼位跟進，短線只要上破及企穩50元關後有機會更上一層樓，目標價55元，止蝕位47.5元。

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