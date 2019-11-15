【專家樓評】李志成：新盤搶客　二手交投或放緩

樓市利好因素接踵而來，繼施政報告公布放寬按揭保險樓價上限後，本港大型銀行11年來首度跟隨美聯儲局減息，加上中美貿易戰現轉機，令大市氣氛持續升溫，新盤市場百花齊放。

本月有多個新盤項目陸續推出搶客，市場估計11月將有超過4,400伙新盤單位有機會推售，亦有新盤餘貨新增優惠吸客，新盤戰進入白熱化階段，預計不少項目將採用貼市價策略，爭取於空置稅實施之前推盤，力吸市場客源。

近日新盤市場集中於新界區，早前元朗錦田新盤以較同區二手市價低開逾一成登場，首輪銷售單位即日沽清，成為超過4個月以來首輪售出最多單位新盤，可見市場承接力強勁。

至於二手，10月中施政報告出台後，二手交投提速，不過近日受制於一手以低價搶客，而二手業主放盤態度強硬，部分買家轉投一手，加上二手筍盤盤源逐漸被消化，令近日二手交投有放慢迹象，不過整體大市氣氛活躍，相信第四季樓市表現不俗。

香港置業行政總裁 李志成

－－－－－－