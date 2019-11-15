蒙牛逾14億澳元購澳洲奶粉商貝拉米獲批

FIRB認為，上述收購交易並不違反澳洲的國家利益，但須滿足一定條件，包括貝拉米的總部須設在澳洲至少10年，而公司董事會的大部分成員必須是居住在該國的澳洲居民，另要求買家投資至少1,200萬澳元在當地的加工設施中。

貝拉米的股價在澳洲嬰兒配方奶粉市場中排名第四，該公司將於下月舉行的會議中，建議股東投入支持有關交易。

蒙牛股價一度漲2.04%，高見29.9港元；最新升1.02%，報29.6元。

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