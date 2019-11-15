蒙牛逾14億澳元購澳洲奶粉商貝拉米獲批
2019年11月15日 11:00
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(互聯網)
中國乳製品生產商蒙牛乳業(02319)今早公布，計劃收購在澳洲證券交易所上市的有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品商貝拉米(Bellamy's Australia Ltd)。外媒報道，澳洲的外商投資審核委員會(FIRB)已批准該交易，涉及14.3億澳元。
FIRB認為，上述收購交易並不違反澳洲的國家利益，但須滿足一定條件，包括貝拉米的總部須設在澳洲至少10年，而公司董事會的大部分成員必須是居住在該國的澳洲居民，另要求買家投資至少1,200萬澳元在當地的加工設施中。
貝拉米的股價在澳洲嬰兒配方奶粉市場中排名第四，該公司將於下月舉行的會議中，建議股東投入支持有關交易。
事實上，近年來澳洲已阻止許多中國投資，包括由長實集團(01113)牽頭、以約130億澳元收購澳洲天然氣管道公司APA Group的計劃被拒，以及以國家安全為由，禁止華為及中興通訊參與該國的5G網絡建設計劃。
蒙牛股價一度漲2.04%，高見29.9港元；最新升1.02%，報29.6元。
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