【港股格局】姚浩然料二萬六關有支持

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場繼續關注中美貿易談判的進展，但距離對華關稅的生效日期仍有一段日子，投資者要密切留意人民幣走勢，一旦轉弱，反映市場對中美兩國關係不感樂觀。

至於香港局勢方面，政府對宵禁傳言作出澄清，預計恒指會在26,000至26,600點上落，但對本地經濟倚重的股份或會跑輸大市，相反企業盈利能見度高的股份，例如醫藥股、物業管理股及內需股表現則繼續強勢。

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