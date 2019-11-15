【港股格局】姚浩然料二萬六關有支持
2019年11月15日 11:14
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場繼續關注中美貿易談判的進展，但距離對華關稅的生效日期仍有一段日子，投資者要密切留意人民幣走勢，一旦轉弱，反映市場對中美兩國關係不感樂觀。
至於香港局勢方面，政府對宵禁傳言作出澄清，預計恒指會在26,000至26,600點上落，但對本地經濟倚重的股份或會跑輸大市，相反企業盈利能見度高的股份，例如醫藥股、物業管理股及內需股表現則繼續強勢。
他又指，物管股近期表現強勢，板塊多隻股份屢創新高，其中奧園健康(03662)估值較為相宜，加上母公司售樓量高，所以物業管理面積有望持續增長，投資者不妨留意該股份。
而巨無霸新股阿里巴巴(09988)周五(15日)起招股，姚認為該股份有別於其他新股，因其已在美國上市，其定價或會隨美股股價而有所變化，所以股價或不會如其他新股般有頗大的上升空間；投資者認購時應留意其中長線前景。
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