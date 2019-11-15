【即市分析】小米破底在即 博唔博得反彈？

事實上，近年內地智能手機市場面臨飽和，競爭日益劇烈，雖然未來有5G更新換代的機遇。不過，目前小米卻坐困愁城。調查機構IDC公布，內地智能手機出貨量，於第三季按年跌3.6%至9,890萬部，華為更侵佔其他品牌的市場份額，市佔率由去年同期的24.6%增至42%。小米市佔率則落後於Vivo及OPPO，排名僅第四，由去年同期的13.6%跌至9.7%，出貨量挫逾3成至970萬台。

大行摩通認同，小米智能手機於第三季將錄得按年下跌。惟料其業績大致符合預期，純利錄28.56億人民幣，按年升14%(按季升46%)，較市場同業預測的26.32億元人民幣高9%。維持「中性」評級，目標價睇8.4港元，相當未來12個月市盈率15倍。

走勢上，小米由7月中至今，股價於8.5至9.5元之間窄幅上落，目前14日RSI持續向下走，MACD熊叉擴大，而昨日(14日)股價更收報8.48元，後市有機會下試新低。建議暫時不要沾手，待跌定後再部署分注吸納。

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