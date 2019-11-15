港元拆息︰隔夜息回落至2厘水平
2019年11月15日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至2.05厘；1星期報3.1厘；與樓按相關的1個月降至2.7厘；3個月期升至2.48厘。
15/11/2019
隔夜 2.05286厘
1星期 3.10286厘
2星期 3.18643厘
1個月 2.70786厘
2個月 2.61000厘
3個月 2.48393厘
6個月 2.38464厘
12個月 2.40143厘
14/11/2019
隔夜 2.34786厘
1星期 3.09786厘
2星期 3.34000厘
1個月 2.75143厘
2個月 2.54786厘
3個月 2.42696厘
6個月 2.35214厘
12個月 2.37196厘
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