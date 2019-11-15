【地產專題】衝突升級　二手市驚爆移民賣樓潮

本地示威衝突愈趨嚴重，不少業主擔心香港前景，部署移居外地，並減價沽貨急離場。過去不足3周，二手市場已錄至少10宗移民賣樓個案，當中葵涌葵芳閣三房戶勁減100萬元沽出。而本月樓市交投亦轉旺，十大屋苑在首半個月錄約83宗成交，較上月同期倍升。

自上月底起，頻現本地業主移民沽樓個案，單是葵涌區已佔4宗。中原許偉業表示，葵芳閣3座中層F室，實用面積473方呎，8月底時開價720萬元，一個月後曾劈至670萬元。近日獲睇樓多時的「實客」洽購，由於原業主將移居外地，經兩日議價之後，決定以620萬元售出單位，呎價約13,108元，比今年高位低約8%。

許氏續稱，同區月海灣及夾屋芊紅居，都錄得同類移民客買賣成交。該批業主大多因小朋友升學關係，選擇到外地生活，不少都提供較大折讓空間，幅度至少約2%。而葵涌同類放盤，佔整體料達約10%，較以往明顯增加。

此外，向來受外籍客追捧的東涌二手市場，亦有相類情況。美聯李錦榮指出，區內貼市價買賣盤中，料佔至少10%因移民而出貨，或外籍業主沽貨回國個案。該批業主出貨意欲較實在。早前藍天海岸5座一個中高層三房單位，原業主快將移民，遂減價20萬元，將單位以930萬元售予同區租客，以實用面積771方呎計，呎價12,062元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，近期該公司處理移民申請的查詢明顯增加，料有關賣樓個案繼續出現，而放售盤源叫價一般亦較相宜。

他又稱，中美貿戰及社會亂局，仍是影響未來樓市的最大因素，而政府放寬按保對市場有刺激作用，預計明年上半年樓市可平穩發展。據美聯移民顧問早前統計，9月份該公司收到約300宗查詢，較8月上升約五成。

事實上，本月上半個月二手交投氣氛不俗，綜合市場資料，十大藍籌屋苑中，佔8個交投量上升，當中6個升幅超過一倍。

中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島11月暫錄13宗買賣，已超過10月全月12宗的水平。至於鰂魚涌康怡花園，該行楊文傑指出，該屋苑同期錄7宗成交，較上月同期多6宗，升幅6倍。同區太古城漲幅亦達兩倍。

另外，東涌映灣園本月錄10宗買賣，為3個新界屋苑中最多，按月上漲1.5倍。利嘉閣關騰達稱，上述屋苑三房戶供應充裕，部分做價不需800萬元，故吸引不少換樓客追捧。

不過，早前交投「超升」屋苑，成交稍為喘息。天水圍嘉湖山莊本月暫只錄9宗交投，按月同期少兩宗。中原伍耀祖透露，新按保公布後半個月，錄逾50宗買賣。由於平盤被消化，叫價上升，加上近日交通受阻，影響準買家睇樓，成交因而放緩。

同時，有業主睇淡後市近平手出貨。該行雷澤麟稱，長沙灣喜雅2座高層D室特色戶，原以1,750萬元叫價放售，減價127萬元，以1,623萬元售出，較2015年7月買入價，僅升值約4.7%。

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