【專家樓評】王美鳳：買樓花可用新按保嗎？

政府在10月中公布放寬按揭保險計劃，市民大眾對新按保修訂細節提出不少疑問，筆者現按目前所知盡量解答有關常見問題。

新按保是否取替原有按保範圍？答案不是，新按保修訂後，9成按揭之樓價上限調高至800萬元，900萬元以下之按揭額上限為720萬元，換句話說，800萬以上至900萬元之按揭成數仍可高達8成幾，例如850萬元物業最高可借720萬元，即按揭成數接近85%；而8成按揭之樓價上限亦調高至1,000萬元。當中分為10月16日新按保生效前之原有按保範圍，以及上述日期起生效之新按保範圍，若樓價上限及/或所做按揭成數已超出原有按保範圍便已屬於新按保，例如現時購買一個超於400萬元之單位承造9成按揭，又或購買超於600萬元之單位承造8成按揭，均已屬於新按保範圍。

原有按保和新按保除了樓價上限不同外，較大分別是，新按保涉及之保費提高15%，並只適用於已落成住宅單位，即是包括一手現樓、二手物業(亦包括村屋，但另設特定條件，按保成數高達8成至8成半)，若樓盤仍在樓花階段，例如買家選用即供付款方法購買樓花，便不可透過新按保上會。那麼，若購買新盤時選用的是建築期付款，又是否合資格申請新按保？ 一般來說，建期付款之用家在樓宇落成階段才需要上會，若果提取按揭貸款時有關物業已取得入伙紙、滿意紙，而承造的是屬於現樓按揭契而非樓花按揭，原則上選擇建期付款之買家可透過新按保承造高成數按揭上會。至於原有按保範圍則仍然適用於現樓及樓花項目。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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