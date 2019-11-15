【午市重點睇】美匯企98.1 人民幣靠穩
2019年11月15日 12:04
東網電視更多新聞短片
●亞洲市，美匯指數續企98.1；圓匯報108.5；歐元兌美元報1.102；英鎊報1.288。港匯處7.8302。離岸人民幣(CNH)在7.0水平。金價報1,466美元，布油企62.61美元，紐油報57.09美元。道指期貨升93點。
●港股反彈受制26,500關，恒生指數半日升85點或0.32%，報26,408點。https://bit.ly/32NWihp
-【千億上市】阿里巴巴周五招股，入場費18,989元。
-百濟神州曾飆12%，癌症藥品獲FDA批准。
-瑞聲科技計劃發行美元債券。
●【即市分析】
-小米破底在即，博唔博得反彈？https://bit.ly/2QlpauE
-物管股愈戰愈強唔怕買？https://bit.ly/33SOf4c
●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展，滬綜指升0.03%。https://bit.ly/357P3m5
●亞洲股市：日股中段漲逾百點。https://bit.ly/3794ufk
●公司業績：
-PERSTA首三季虧損擴至1,579萬加元。
-中國黃金國際首三季虧損擴至2,808萬美元。
●港元拆息︰1個月降至2.7厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0091，較上日下調8點子，呈四連跌。
●人行開展2,000億元人民幣MLF操作。
●內地70大中城市新盤售價連續第5個月放緩。https://bit.ly/2XeIcEF
●山水盈開售：代理料買家出席率僅60%至70%；有家庭客擬購兩伙，涉資2,200萬元。
●墨西哥央行減息0.25厘，符預期。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】如果香港宵禁 對投資有咩影響？
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18 》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
立即參加「賞您睇」：
https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。