【專家樓評】黃詠欣：新按保最低入息要求係幾多？

最近有媒體引述某大銀行對新按保計劃的壓力測試作出內部指引，根據這個指引的講法，其實並不是坊間所謂的「免壓力測試」，只不過是壓力測試放寬了，到底如何計算呢？

現時新按保計劃在計算供款佔入息比率及壓力測試，要符合兩個基本原則，其一，整個貸款額計算供款佔入息比率後，供款不能多於入息50%；其二，按樓價的6成(貸款額不高於500萬)來計算加3厘壓力測試，供款不能多於入息60%。

假設樓價1,000萬元，做80%按揭，實際按息2.5%，年期30年，連加借按揭保費，月供為32,501元。先以上述兩大原則計算，在計算供款佔入息比率後，即貸款人入息最低要求為65,002元；再以樓價的6成(貸款額不高於500萬)來計算壓力測試，即貸款人入息最低要求為47,315元，入息要求以高者為準。

若用過往做法，以整個貸款額來計算壓力測試，供款不能多於入息60%，即是貸款人最低月入為77,840元；按銀行內部指引的壓力測試下，供款不能多於入息65%，即是貸款人最低月入約為71,852元。換言之與原本的壓力測試比較，貸款人入息要求低約5,988元(7.7%)，但仍然高於以上兩大基本原則的入息要求。

其實這個內部指引只是某大銀行的要求，每間銀行的內部指引都有差異，有需要的話不妨向多幾間銀行查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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