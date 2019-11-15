【專家樓評】汪敦敬：經濟轉差　邊類單位會跑贏？

過去十年，很多人都錯誤評估樓市。因為用錯了牛熊市的邏輯去評估及預測市場，但是十年前左右，市場的邏輯已經改變為「龍市理論」的結構！

筆者想用龍市的邏輯來剖析，在將來樓市辣招減少之下，市場會有甚麼變化？很多人認為「施政報告」開始解除樓市辣招，認為已經減辣，事過境遷了！但筆者想帶出一個資訊：如果不認識樓市辣招的本質，其實會繼續錯誤評估樓市。

筆者以水塘理論來形容樓市辣招，其功能有如雨季的時候，將水儲於水塘中，現時大水庫已經儲了很多水，所以到了冬季或乾旱的時候，各位就毋須擔心沒有水可用，這個正正是在靜市時放寬樓市辣招的合適時候。

未來，隨着經濟愈來愈差，樓市辣招會逐步放寬，不過一日未徹底放寬，未回復可以容許正常短期投資的話，其實樓市辣招仍在抑遏市場。換言之，在未來經濟下行的半年，甚至可能兩年之內，隨着不斷解除樓市辣招，市場會不斷有新的購買力回歸，樓市的表現仍然是會遠勝其他投資工具，尤其是400萬至1,000萬港元的住宅物業，因為改變了高槓桿是會跑贏大市。

筆者認為，各位要明白投資的原理，否則很容易再墮入牛熊市這不適合現時市場的錯誤理論。

祥益地產總裁 汪敦敬

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