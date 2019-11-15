【瑞通推介】美團靠穩　輪證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易形勢繼續影響大市，道指隔晚收報27,781點，跌1點。

恒指周四(14日)最多跌367點，至26,203點的逾1個月低位，收市報26,323點，跌247點或0.9%。周五(15日)早段曾回升逾100點，於26,500點附近爭持。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾7,300萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,000萬元，反映較多投資者續認為港股將出現技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評下周四(21日)公布季績，周四股價衝高至96元後遇阻，倒跌1.4%收市，10天線得而復失。周五早段回穩，於94元之上徘徊，反彈首個目標看10天線約95.5元。周四有逾160萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有66萬元淨流出。

有券商報告指，瑞聲科技近日舉行了非交易路演，公司管理層料光學業務毛利率明年首季可處40%以上水平，光學業務迎來轉捩點。該股周四最多升逾半成，高位重上51元，收市升3.7%報50.3元，收復20天線，是表現最好藍籌。股份這兩日明顯跑贏大市，周五早段曾再升逾半成，重返53元水平，之後升幅收窄至約3%，已收復各移動平均線，周三(13日)低位47.8元或有不俗支持。周四分別有22萬和234萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股季績差過市場預期，多間大行下調其目標價，股份周四收跌2.32%，回至320元之下，是表現最差藍籌，已蒸發月初的升幅，現處各主要移動平均線之下。該股周五早段高開在323元後升勢回順，於320元關附近上落。周四有近340萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近820萬元淨流出。

中國移動近日反覆偏弱，周內累跌4.8%，周四曾跌穿61元，創3個月低，14日RSI處超賣水平，支持下移至52周低位60.5元。周五早段股份曾反彈約1%，但暫受制於62元，其後升幅收窄。周四有逾750萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流出。

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