【專家點評】騰訊季績遜色原來因為…
2019年11月15日 13:15
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騰訊控股(00700)2019年3季度收入為972億元(人民幣‧下同)，同比增21%，比我們的預期低2%，主要受端遊(即「網絡遊戲」，Online Game)影響，部分被快速增長的雲業務所抵銷。調整後每股收益為2.55元，與我們預期一致。
手遊收入同比增9%，主要受頭部手遊和海外手遊快速增長推動。《地下城與勇士》收入減少導致端遊收入同比下降2%；金融服務收入超預期，主要受好於預期的雲收入帶動；廣告收入同比增13%，媒體廣告同比下降28%，社交廣告同比增32%；視訊/音樂付費用戶較次季度增長330萬/440萬至1億/3,540萬。
展望第4季度，預計收入為1,060億元，同比增25%，主要受惠《跑跑卡丁車》和《使命召喚》等新遊戲以及《和平精英》的收入貢獻；支付和雲服務穩定增長。估算第4季度毛利率/調整後淨利潤率將按季下降1至2個百分點。維持給予「買入」評級，目標價從403港元下調至401港元，對應2020年市盈率31倍。
交銀國際研究部
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