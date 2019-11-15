【大師睇市】跌勢未止　淡倉宜先食胡

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股周四(14日)跌至26,000點邊緣，雖周五出現反彈，惟彈力不足，恒指高位僅為26,545點，恒指期貨最高則見26,617點，形勢仍較差。大師建議，如早前已部署淡倉的投資者可先食胡，再用小部分利潤換貨至價外的衍生工具淡倉。

他認為，壞消息似乎正在湧現，預料恒指會進一步下試25,800點，甚至25,400點低位，投資者應盡量套現，再部署淡倉以迎接下一個跌浪，現未到買貨時機。

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