樓價UPDATES：二手續劈價　尤其千萬元以上物業

二手業主劈價套現，尤其是未有受惠新按保措施、樓價一千萬元以上的大單位。其中紅磡海逸豪園低層戶，累減162萬港元，終售1,238萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣5座中層H室，實用面積314方呎，一房間隔，望市景，獲租客以17,000元租入，實用呎租約54.1元，業主於2006年2月以230萬元購入，按買入價計算，租金回報約8.9厘。

●鰂魚涌英麗閣A座中低層4室，實用面積約515方呎，兩房間隔，外望山景，今年8月開始放售，原先開價800萬元，經議價後減價53.2萬元或約6.7%，終以746.8萬元交吉形式沽出，實用呎價約14,501元，原業主於1999年5月以205 萬元購入，持貨20年帳面獲利約541.8萬元，物業升值約2.6倍。

●鰂魚涌太古城興安閣中層G室兩房單位，實用面積約506方呎，業主以約23,000元放租約一個月，議價後減價1,500元，獲外區客以21,500元承租，實用呎租約42.5元，新租客為家庭客，睇樓2次後決定承租，業主於1987年9月以約55萬元購入上述單位。

●鰂魚涌太古城11月至今暫錄得11宗成交，剛錄銀星閣高層F室，實用面積719方呎，三房間隔，望園景及市景，以1,525萬元易手，實用呎價21,210元，原業主於2011年12月以750萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利775萬元，單位升值超過1倍。

●北角耀星華庭高層A室，實用面積332方呎，兩房間隔，望城市景，叫價820萬元，受社會氣氛影響，減價至775萬元，最終累積減71萬元以749萬元易手，實用呎價22,560元，原業主於2015年8月以650萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利99萬元，單位升值15%。

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九龍區

●紅磡海逸豪園23A座低層C室，實用面積562方呎，兩房間隔，望球場景及少海景，最初開價1,400萬元，現累減162萬元，以1,238萬元易手，實用呎價22,028元，新買家為同區分支家庭，見業主願意降價，議價後即拍板入市，原業主於2011年8月以890萬元買入，持貨逾8年帳面獲利348萬元離場，單位期內升值39%。

●大角咀凱帆軒1座高層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望全海景，今年8月底開始放售，業主原開價990萬元，經議價後減價40萬元或約4%，終以950萬元成交，實用呎價約19,958元，原業主於2013年8月以700萬元購入，持貨6年帳面獲利約250萬元，物業升值約36%。

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街33號中層D室，實用面積694方呎，三房間隔，外望內園景，議價後以938萬元易手，實用呎價13,516元，原業主於2010年6月以420萬元購入，持貨9年帳面獲利518萬元，單位期內升值逾1.2倍。

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新界區

●上水名都4座低層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，終以478萬元成交，實用呎價約12,713元，原業主在1997年1月以約188萬元買入，持貨約22年沽出，轉手帳面獲利約290萬元，賺價約1.5倍。

●元朗爾巒茵羅洛斯大道6B座中高層B室，實用面積約696方呎，套三房間隔，放盤約1個月，業主原開價900萬元，經議價後微減18萬元或約2%，終以882萬元成交，實用呎價約12,672元，原業主於2014年3月以610.1萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約271.9萬元，物業升值約45%。

●元朗溱柏11月錄得約3宗成交，包括7座高層G室，實用面積556方呎，兩房間隔，議價後以641萬元沽出，實用呎價11,529元，原業主於2015年5月以490萬元買入，持貨約4年，帳面獲利約151萬元，升值約31%。

● 馬鞍山海栢花園6座高層D室，實用面積438方呎，兩房間隔，議價後以725萬元易手，實用呎價16,553元，新買家為用家，原業主於2004年以198萬元購入單位，持貨15年沽出帳面獲利527萬元離場，單位升值約2.7倍。

●大圍名城2座北翼低層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以1,240萬元易手，實用呎價15,796元，新買家感屋苑位置方便，間隔合用，即購入單位自住，原業主於2010年以750萬元購入，持貨9年，是次沽出單位獲利490萬元，單位升值約65.3%。

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