新股專輯：阿里孖展認購已超額
2019年11月15日 15:36
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「巨無霸」阿里巴巴(09988)周五(15日)起招股，多間券商為吸引投資者認購，推到不同優惠。綜合6間券商，暫時錄得37.24億港元孖展認購，相當於公開發售23.5億元計，已錄得超額認購0.58倍。
值得留意的是，耀才證券的孖展息已升至4.08厘，暫錄得13億元孖展認購。
富途證券提供9成孖展借貸，息率4厘，並為認購的新客戶提供迎新優惠，送出總值最多600元獎賞，包括一世免佣、送滙豐及騰訊股票各1股、送阿里健康15股、免抽新股手續費，以及送100元超市禮券，截至目前，富途客戶已認購超過3.14億元孖展。
此外，富邦銀行(香港)推出新股認購貸款優惠，貸款額介乎5至1,500萬元，年利率為4.25厘，並豁免手續費。
以下是券商為阿里預留的孖展額，截至11月15日中午：
●輝立：預留約200億元；暫錄得10億元孖展認購
●耀才：預留350億元；暫錄得約13億元孖展認購
●信誠：預留140億元；暫錄得9億元孖展認購
●富途：預留100億元；暫錄得3.14億元孖展認購
●時富：預留20億元；暫錄得2.1億元孖展認購
●致富：預留10億元；未統計
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