新股專輯：傳招商房託基金為上市「試水溫」
2019年11月15日 15:40
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消息人士透露，招商局商業房地產投資信托基金開始測試投資者對其於香港上市的需求，計劃集資最多4億美元(約31.2億港元)。花旗為獨家上市代理。
招商房託基金為一項房地產投資信託基金，由招商蛇口(001979.SZ)發起，招商置地(00978)擔任房托管理人，目前投資組合位於中國深圳蛇口的5棟物業組成，總樓面面積及可租賃總面積分別約為26.23萬平方米及24.99萬平方米。據可租賃總面積計，平均租用率為81%，2018年底為90.4%。物業於6月底的評估價值總額為65.17億元人民幣(下同)。
初步資料文件顯示，今年上半年收入按年增長4.62%至1.9億元；溢利及全面收益總額3.91億元，按年倒退50.22%。
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