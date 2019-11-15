敏華：續轉移產能至越南 生產成本仍較內地高
2019年11月15日 15:43
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主席黃敏利
為減輕中美貿易戰帶來的影響，功能沙發生產商敏華控股(01999)主席黃敏利表示，按出口至美國市場貨量計，約六至七成的產能已由內地廠房轉移至去越南，公司正於越南招聘更多人才，預期明年中當地廠房的產能佔美國產品出口量可提升至80%至90%。
黃指出，因為產能在10月才增至6成多，故今年4月至9月業務受貿易戰影響尤甚，拖累北美市場於截至今年9月底止6個月，收入按年跌約22.9%至16.26億元。
集團執行董事兼首席財務官曾海林表示，該業務收入於上半財年雖然下跌，但搬遷生產線後，目前訂單情況已回穩，認為情況可控，冀未來數字可上升。黃補充，因基數問題，他預期未來一年北美市場收入增速可高於中國。
事實上，公司於2018年收購越南廠房，並於當地擴張。目前廠房面積已增至約37萬平方米，平均每年可產70多萬套沙發，並全供給美國市場。
黃亦透露，越南的人工成本低，但其生產成本仍較內地高，如要將成本降低至與內地廠房同樣水平，預期需時2至3年，直言如非必要，也不會搬遷生產線。
該公司於周五(15日)公布截至今年9月底止中期業績，營業額55.93億元，按年升1.9%。當中，中國市場按年升11.8%至28.94億元。
黃續稱，內地市場收入快速增長，佔公司總收入約五成，但由於公司的內地市場份額較低，故未來會繼續投入大量資源於市場推廣，以保持增長。雖然內地經濟增長有所放緩，但他仍預期該市場收入能保持中高速增長。
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