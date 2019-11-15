連升兩周！二手樓價指數漲1.5% 惟未反映近日社會動盪
2019年11月15日 16:04
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二手樓價連升兩周！中原城市領先指數CCL最新報182.1點，按周升1.51%，升幅為29周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.66點，按周升1.8%，升幅為84周最大。CCL(中小型單位)報182.28點，按周升1.77%，升幅同為84周最大。三大整體指數齊升兩周，CCL_Mass累升2.18%、CCL(中小型單位)累升2.04%及CCL累升1.73%。
CCL(大型單位)報181.19點，按周升0.20%，結束連跌2周。豪宅樓價近5周持續在180點左右窄幅徘徊，等待向上突破。
本星期四區樓價齊升，為32周以來首現。當中新界西樓價升幅持續顯著，帶領大市止跌回升。新界西CCL_Mass報166.23點，按周升1.64%，連升兩周共3.04%。
港島CCL_Mass報190.83點，按周升3.15%，升幅為19周最大，連升兩周，合共3.41%。九龍CCL_Mass報178.75點，按周升1.31%，升幅為25周最大，連升兩周，合共1.67%。新界東CCL_Mass報191.68點，結束4周連跌，按周升0.88%。
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